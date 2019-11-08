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08.11.2019 - 19:47 |

Yarın hava nasıl olacak? Hafta sonu (9-10 Kasım) hava durumu...

Türkiye genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Güneşli günlerin tadını çıkaran vatandaşlar hava durumunu özellikle de yarınki hava sıcaklığını merak ediyor. İşte 9 Kasım hava durumu...

Yarın hava nasıl olacak? Hafta sonu (9-10 Kasım) hava durumu...

 

Türkiye son bir haftadır güneşli günlerin tadını çıkarıyor. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken hafta sonu hava durumu merak ediliyor. Meteoroloji yaptığı son açıklamada 5 günlük hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağını, sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceğini belirtti. İşte detaylar...

8 KASIM HAVA DURUMU

8 Kasım Cumartesi günü ülkenin tamamı parçalı bulutlu olacak. Adana'da ve Osmaniye'de hava sıcaklığı 30 dereceye kadar çıkacak. İstanbul 23-15, İzmir, 25-17 ve Ankara 22-6 derece olacak.

Yarın hava nasıl olacak Hafta sonu (9-10 Kasım) hava durumu...

9 KASIM HAVA DURUMU

9 Kasım Pazar günü Edirne ve Çanakkale'de sağanak yağış bekleniyor. Ege'nin kıyı bölgeleri bulutlu, geri kalan bölgelerde ise parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Adana ve Osmaniye'de hava sıcaklığı yine 30 derece olacak. İstanbul 23-14, İzmir, 25-15 ve Ankara 22-6 derece...

Yarın hava nasıl olacak Hafta sonu (9-10 Kasım) hava durumu...

 

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