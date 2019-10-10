Yarın hava nasıl olacak? Yağmur var mı? 11 Ekim hava durumu...

Yurt genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. İstanbul ise birkaç gündür güneşli... Ay ortasına doğru ilerlerken yağmurun ne zaman yağacağı merak ediliyor ve cuma günkü hava durumu araştırılıyor. İşte detaylar...

11 EKİM CUMA GÜNÜ HAVA DURUMU

11 Ekim cuma günü Marmara'nın güneyi ve doğusu puslu olacak. İstanbul ise parçalı bulutlu... Batı Karadeniz yağmurlu, Orta ve Doğu Karadeniz bulutlu olacak. Diğer bölgelerde ise parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

İstanbul gündüz 24 gece 16, İzmir gündüz 27 gece 28, Ankara gündüz 25 gece 12 derece olacak.