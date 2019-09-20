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20.09.2019 - 21:46 |

Yarın hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? 21 Eylül Cumartesi hava durumu...

Bugün İstanbul'da gün boyu yağmur yağdı. İstanbul trafiği durma noktasına gelirken vatandaşlar hafta sonunun ilk günü olan 21 Eylül Cumartesi günkü hava durumunu merak ediyor. Peki, İstanbul'da yarın yağmur yağacak mı?

Yarın hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? 21 Eylül Cumartesi hava durumu...

 

Bugün ülkenin kuzeyi yağışlıydı. Batı Karadeniz'de ise kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul'da mesai çıkışı ise trafik durma noktasına geldi. Hafat sonu plan yapmak isteyenler şimdi yarınki hava durumunu araştırıyor. İşte detaylar...

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son geçtiği verilere göre hava sıcaklıklığının hafta sonunda Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri altında seyredeceği, hafta başında tekrar artacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da yarın yağmur beklenmezken Karadeniz'in tamamında yağmur etkili olacak. Diğer bölgelerde ise parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. 

Yarın hava nasıl olacak Yağmur yağacak mı 21 Eylül Cumartesi hava durumu...

 

 

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