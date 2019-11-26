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26.11.2019 - 09:18 |

Yasak Elma 59. yeni bölüm fragmanı... Çok çetin bir savaş başlıyor

Yasak Elma 59. bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma yeni bölümde Şahika ile Ender arasında çetin bir savaş başlıyor. Fakat Şahika'nın elinde çok büyük bir koz var...

Yasak Elma 59. yeni bölüm fragmanı... Çok çetin bir savaş başlıyor

Yasak Elma 59. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Halit Şahika'yı; Nadir Ender'i kullanarak üstünlük elde etmeye çalışıyor. Fakat Şahika'nın elinde öyle bir koz var ki Ender'in eli kilitleniyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halit, Nadir’le Ender’in işbirliğini öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken, karşı hamle yapmak için harekete geçer. Nadir ise Halit’i alt etmek için başka bir yol daha bulur ve bu yol Yıldız’dan geçmektedir. Halit’in düşmanları alt etmek için bulduğu çözüm, tüm düzeni değiştirecektir. 

Fatih’te sürücü ile motosiklet sürücüsü arasında yol kavgasıFatih’te bir araç sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında yol kavgası çıktı. Vatandaşlar tarafından sakinleştirilen sürücülerin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
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