Yasak Elma 59. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 58. son bölümde Nadir, Halit'i alt etmek için...

YASAK ELMA 58. YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?



Halit, Nadir’le Ender’in işbirliğini öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken, karşı hamle yapmak için harekete geçer. Nadir ise Halit’i alt etmek için başka bir yol daha bulur ve bu yol Yıldız’dan geçmektedir. Halit’in düşmanları alt etmek için bulduğu çözüm, tüm düzeni değiştirecektir.

YASAK ELMA 59. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



