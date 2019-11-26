26.11.2019 - 00:24 |
Yasak Elma 59. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 58. son bölümde Nadir, Halit'i alt etmek için...
Fox TV'nin sevilen dizileri arasında yer alan Yasak Elma 58. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizinin son bölümüne Nadir'in Halit'i alt etmek için yaptığı son hamle damga vurdu damga vurdu. İşte heyecanla araştırılan Yasak Elma 59. yeni bölüm fragmanı...
YASAK ELMA 58. YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?
Halit, Nadir’le Ender’in işbirliğini öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken, karşı hamle yapmak için harekete geçer. Nadir ise Halit’i alt etmek için başka bir yol daha bulur ve bu yol Yıldız’dan geçmektedir. Halit’in düşmanları alt etmek için bulduğu çözüm, tüm düzeni değiştirecektir.
YASAK ELMA 59. YENİ BÖLÜM FRAGMANI