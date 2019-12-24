Yasak Elma 63. yeni bölüm fragmanı... Leyla çetin ceviz çıktı

Yasak Elma 63. bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma yeni bölümünde 4 kişi bir olup Leyla'yı tekrar İzmir'e göndermeye çalışıyor. Ender tereddüt etse de Yıldız'la işbirliği yapıyor. Neye uğradığını şaşıran Leyla, onların en büyük düşmanı Şahika'ya gidiyor. Şehika'dan güç alan Leyla dişini Yıldız ve Ender'e göstermeye başlıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız’ın Halit’in hayatını kurtarmak için Nadir’e fotoğrafı vermesinin ardından yalıda kıyamet kopar. Halit için bunu yapanı bulmak hiç zor değildir, tek şüpheli Ender’dir. Ender bir kumpasa kurban gittiğini anladığında, oklarını Yıldız’a çevirir. Ender ve Yıldız birbirine düşmüşken, Şahika gizliden hedefine doğru yürüyordur.