MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yasak Elma 63. yeni bölüm fragmanı... Leyla çetin ceviz çıktı
ABONE OL
24.12.2019 - 09:19 |

Yasak Elma 63. yeni bölüm fragmanı... Leyla çetin ceviz çıktı

Yasal Elma 63. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Ender ve Yıldız, Leyla'ya savaş açıyor. Fakat bu surum ters tepiyor. Leyla, Şahika ile işbirliğine gidiyor.

Yasak Elma 63. yeni bölüm fragmanı... Leyla çetin ceviz çıktı

Yasak Elma 63. bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma yeni bölümünde 4 kişi bir olup Leyla'yı tekrar İzmir'e göndermeye çalışıyor. Ender tereddüt etse de Yıldız'la işbirliği yapıyor. Neye uğradığını şaşıran Leyla, onların en büyük düşmanı Şahika'ya gidiyor. Şehika'dan güç alan Leyla dişini Yıldız ve Ender'e göstermeye başlıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız’ın Halit’in hayatını kurtarmak için Nadir’e fotoğrafı vermesinin ardından yalıda kıyamet kopar. Halit için bunu yapanı bulmak hiç zor değildir, tek şüpheli Ender’dir. Ender bir kumpasa kurban gittiğini anladığında, oklarını Yıldız’a çevirir. Ender ve Yıldız birbirine düşmüşken, Şahika gizliden hedefine doğru yürüyordur.

 

Kümese giren tilki tavukları yediKayseri'nin Talas ilçesinde bir evin kümesine giren tilki, kümesteki iki tavuğu yedi. Aç kalan tilki, belediye ekipleri tarafından yakalandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Elektrik kontağından yangın çıktı

Elektrik kontağından yangın çıktı

Emeklilik ile ilgili çok önemli karar! Bir yıl ertelendi...

Emeklilik ile ilgili çok önemli karar! Bir yıl ertelendi...

18 yaşındaki genç kızın hayali ve yaşantısı şoke ediyor!

18 yaşındaki genç kızın hayali ve yaşantısı şoke ediyor!

Dilenci kılığına giren CNN Türk muhabirine ahlaksız teklif!

Dilenci kılığına giren CNN Türk muhabirine ahlaksız teklif!

Sıradaki Haber