Yasak Elma fragman! Şahika iş başında

Pazartesi akşamları yayınlanan Yasak Elma dizisi 50. yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek.

YASAK ELMA 50. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ender’in Şahika’yı suçlamasıyla ev yangın yerine döner. Ender Erim’in sağlığı için, Yıldız’a yardım etmek zorunda olduğunu biliyordur. Yıldız ve Ender artık bir takım da olsalar, Şahika gibi bir güçle baş etmeleri zordur. Şahika’nın ise artık alt etmesi gereken iki düşmanı vardır. Bunun için elinden geleni ardına koymayacaktır.

YASAK ELMA FRAGMAN