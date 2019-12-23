23.12.2019 - 10:17 |
Yasak Elma yeni fragman - Ender ve Yıldız birbirine düşüyor
Yasak Elma 62. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. FOX TV'de ekrana gelen Yasak Elma yeni bölümünde Ender ve Yıldız birbirine düşüyor, Şahika ise gizliden hedefine doğru yürüyor. İşte Yasak Elma yeni bölüm fragmanı...
Pazartesi akşamları yayınlanan Yasak Elma yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Yasak Elma dizisinin yeni bölümünde, Yıldız’ın Halit’in hayatını kurtarmak için Nadir’e fotoğrafı vermesinin ardından yalıda kıyamet kopar. Halit için bunu yapanı bulmak hiç zor değildir, tek şüpheli Ender’dir. Ender bir kumpasa kurban gittiğini anladığında, oklarını Yıldız’a çevirir. Ender ve Yıldız birbirine düşmüşken, Şahika gizliden hedefine doğru yürüyordur.
YASAK ELMA FRAGMAN
Libya ile ilgili net mesaj: Türkiye sert güç unsurlarını kullanırAK Parti sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısında açıklamalarda bulundu. Son dönemin en çok konuşulan konularından biri olan Libya ile ilgili açıklama yapan Çelik, " Türkiye sert güç unsurlarını kullanması gerekiyorsa kullanır." dedi.