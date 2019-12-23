Yasak Elma yeni fragman - Ender ve Yıldız birbirine düşüyor

Pazartesi akşamları yayınlanan Yasak Elma yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Yasak Elma dizisinin yeni bölümünde, Yıldız’ın Halit’in hayatını kurtarmak için Nadir’e fotoğrafı vermesinin ardından yalıda kıyamet kopar. Halit için bunu yapanı bulmak hiç zor değildir, tek şüpheli Ender’dir. Ender bir kumpasa kurban gittiğini anladığında, oklarını Yıldız’a çevirir. Ender ve Yıldız birbirine düşmüşken, Şahika gizliden hedefine doğru yürüyordur.

YASAK ELMA FRAGMAN