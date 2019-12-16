16.12.2019 - 09:39 |
Yasak Elma yeni fragman - Şahika için büyük plan
Yasak Elma 61. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. FOX TV'de ekrana gelen Yasak Elma yeni bölümünde Yıldız ve Ender, birlik olup Şahika’yı göndermeye çalışacak. Şahika ise bu duruma karşılıksız kalmayacak. İşte Yasak Elma yeni bölüm fragmanı...
Pazartesi akşamları yayınlanan Yasak Elma 61. yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Yasak Elma yeni bölümünde Yıldız ve Ender, birlik olup Şahika’yı göndermeye çalışırken Şahika da boş durmaz. Halit, Nadir’in hamleleri karşısında sessiz kalmamaya kararlıdır. Sonunda Nadir’le ilgili eline büyük bir koz geçer ancak Nadir, Halit’in ummadığı birinden yardım alacaktır.
YASAK ELMA FRAGMAN