Yayayı takmayan sürücüye 598 TL

Trafik cezaları, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nca belirlenen yeniden değerleme oranına göre yeni yılda yüzde 22.58 zamlı uygulanacak.

Resmi Gazete’de 23 Aralık’ta yayımlanan “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği”nde Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yeniden değerleme oranının yüzde 22.58 olarak belirlenmesinin ardından 1 Ocak 2020’den itibaren uygulanacak trafik ceza miktarları da yeniden hesaplandı. Buna göre, 2020’de en düşük ceza, taşıma sınırı üstünde yolcu alan sürücülere 104 lira olarak kesilecek. Yetkisi olmadığı halde aracında “çakar” tabir edilen ışıklı/sesli uyarı sistemlerini kullanan kişilere bin 228 lira ceza kesilecek.

Ayrıca, üzerinde “çakar” bulunan başkasına ait bir aracı kullanan kişinin tespiti halinde ise sürücü ve araç sahibine aynı miktar ceza ayrı ayrı uygulanacak. Böylece sürücü ve araç sahibi toplam 2 bin 456 lira ödemek zorunda kalacak. Park ve duraklama yasaklarına dönüş ve geçme kurallarına, kavşaklarda geçiş hakkına, indirme ve bindirme kurallarına uymayanlara 132 lira ceza verilecek,

En yüksek ceza ise 32 bin 719 lira ile işletme şartlarına uymadan araç muayene etmeyi üçüncü kez tekrarlayanlar için uygulanacak. Diğer cezalar ise yukarıdaki gibi olacak.

Erken ödeyene indirim

Bu arada kesilen para cezasını 5 gün içinde ödeyenlere yüzde 25 indirim uygulanacak.