YDS/2 sınavı ne zaman yapılacak? YDS sınavı saat kaçta?

YDS/2 sınavı için geri sayım sürüyor. ÖSYM tarafından sınav giriş belgelerinin yayımlanması ile adaylar sınava girecekleri bina ve salonları ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifreleri ile sorgulamaya başladı. Akademik kariyer hedefleyen adayları yakından ilgilendiren YDS/2 sınavının ne zaman saat kaçta başlayacağı adaylar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki YDS/2 sınavı ne zaman gerçekleştirilecek?

YDS SINAVI NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

YDS sınavı 8 Eylül Pazar günü ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. 10:15'te başlayacak olan sınav 180 dakika sürecek. 10:00'dan sonra sınav bina ve salonlarına adaylar alınmayacak.

2019-YDS/2 Sınavı Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden yapılacak

Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları zorunludur. Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır.

DİKKAT: Sınav günü saat 10.00’a kadar adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.

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