YDS/2 sonuç tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu! YDS sınav sonuç tarihi

YDS/2 sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından adaylara duyuruldu. 8 Eylül tarihinde gerçekleştirilen YDS/2 sınavının ardından ÖSYM tarafından sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarları adayların erişimine sunuldu. Peki YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından duyurulan o tarih...

YDS/2 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YDS/2 sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından 1 Ekim olarak duyuruldu. YDS sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine sunulacak.