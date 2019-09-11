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11.09.2019 - 12:43

YDS/2 sonuç tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu! YDS sınav sonuç tarihi

YDS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından adaylara duyuruldu. 8 Eylül tarihinde gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının ardından sınav soru ve cevapları adayların erişimine açıldı. Peki YDS/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YDS/2 sonuç tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu! YDS sınav sonuç tarihi

YDS/2 sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından adaylara duyuruldu. 8 Eylül tarihinde gerçekleştirilen YDS/2 sınavının ardından ÖSYM tarafından sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarları adayların erişimine sunuldu. Peki YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından duyurulan o tarih...

YDS/2 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YDS/2 sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından 1 Ekim olarak duyuruldu. YDS sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine sunulacak.

 

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