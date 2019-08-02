02.08.2019 - 07:48
YDS geç başvuru ücreti ne kadar? YDS/2 geç başvuru günü
YDS/2 başvurularını kaçıran adaylar için bugün geç başvuru günü. ÖSYM tarafından alınacak olan başvurular elektronik ortamda yapılacak. Peki, YDS/2 geç başvuru ücreti ne kadar?
YDS/2 başvuruları 16-24 Temmuz tarihleri arasında yapıldı. Başvuru süresini kaçıran adaylar için ÖSYM geç başvuru imkanı sağlıyor. Geç başvurular bugün yapılacak.
YDS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
YDS/2 geç başvuruları bugün 23.59'a kadar yapılabilecek. Sınav ücretlerinin de bugün içerisinde yatırılması gerekiyor.
YDS/2 geç başvuru ücreti ise 180 TL.
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YDS/2 NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM tarafından uygulanacak olan YDS/2 8 Eylül 2019'da yapılacak. Sınav 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.