YDS geç başvuru ücreti ne kadar? YDS/2 geç başvuru günü

YDS/2 başvuruları 16-24 Temmuz tarihleri arasında yapıldı. Başvuru süresini kaçıran adaylar için ÖSYM geç başvuru imkanı sağlıyor. Geç başvurular bugün yapılacak.

YDS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YDS/2 geç başvuruları bugün 23.59'a kadar yapılabilecek. Sınav ücretlerinin de bugün içerisinde yatırılması gerekiyor.

YDS/2 geç başvuru ücreti ise 180 TL.

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YDS/2 NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından uygulanacak olan YDS/2 8 Eylül 2019'da yapılacak. Sınav 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.