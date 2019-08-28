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28.08.2019 - 10:41

YDUS: Tercihleri başladı! YDUS tercihi nasıl yapılır? ÖSYM giriş

Kadın Hastalıkları ve Doğum ile İç Hastalıkları alanları için 2018 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-YDUS) tercih işlemleri alınmaya başladı. ÖSYM tarafından alınacak olan YDUS tercih işlemleri nasıl yapılır?

YDUS: Tercihleri başladı! YDUS tercihi nasıl yapılır? ÖSYM giriş

YDUS: Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonrasında tercih işlemleri ÖSYM tarafından alınmaya başladı. Kadın Hastalıkları ve Doğum ile İç Hastalıkları alanları için 2018 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-YDUS) tercih işlemleri, 28 Ağustos-03 Eylül 2019 tarihleri arasında bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden internet aracılığıyla yapılacaktır.

Yerleştirme, 2018- YDUS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallara göre yapılacaktır.

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