Yemekteyiz'de kim kazandı? Bu hafta kim birinci oldu? (23 Ağustos 2019)

Hafta içi her gün yayınlanacak olan Yemekteyiz'de haftanın final heyecanı sona erdi. İzleyicisini her gün ekrana kilitlemeyi başaran Yemekteyiz'de bu hafta kim kazandı merak konusu. Haftanın beş gününde, beş farklı isim birbirinden güzel lezzetleri sundu. Peki 23 Ağustos 2019 günü kim birinci oldu? İşte Yemekteyiz birincisi...

YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?

19 - 23 Ağustos haftası Yemekteyiz'in birincileri Yadigar ve Ekrem oldu.

YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI KİMLERDİ? (19-23 Ağustos 2019 haftası)

YADİGAR KESKİN KİMDİR?

Yadigar Keskin, aslen Samsunlu. 52 yaşındaki yarışmacı İstanbul'da yaşıyor. 34 Yıldır evli olan Yadigar Keskin'in üç çoçuğu ve bir torunu var. Kesinlikle birinci olacağını düşünen Yadigar Keskin, aksi bir duruma ihtimal bile vermiyor.

ARZU ARTİK KİMDİR?

Aslen Çorumlu ve 42 yaşında olan Arzu Artik, İstanbul'da yaşıyor. Evli ve üç çocuk annesi olan Arzu Artik, küçük kızı doğduktan sonra çalışmayı bırakmak zorunda kalmış. Arzu Artik, yemek yapma konusunda kendine çok güveniyor.

GÜNAY AKTAĞ KİMDİR?

52 Yaşındaki Günay Aktağ aslen Rizeli. Evli ve iki çocuk annesi olan Günay Aktağ, elini küçük yaşta kaybetse bile bu durumun ona hiçbir engel oluşturmadığını söylüyor. Boş vakitlerinde el işleriyle uğraşan Günay Aktağ, bahçe işleriyle uğraşmayı da seviyor. Günay hanım kendini pratik zekalı ve açık görüşlü olduğunu belirtiyor.

EKREM ÇAPRİ KİMDİR?

Aslen Trabzonlu olan Ekrem Çapri, tekstil sektöründe çalışıyor. Hem sabırlı hem de tez canlı olduğunu belirtiyor.

NESLİHAN YAZICI KİMDİR?

İstanbul'da yaşayan 55 yaşındaki Neslihan Yazıcı, aslen Samsunlu. Gönüllü olarak sokak hayvanlarına bakan Neslihan Yazıcı'nın köpek pansiyonu var. Yemek yapma konusunda da son derece iddialı olan Neslihan Yazıcı, birinci olacağını inanıyor.