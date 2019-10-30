Yeni kimlik nasıl alınır? Yeni kimlik (randevu) başvurusu nereye ve nasıl yapılır?

Eski kimliğini, yeni kimlik ile değiştirmek isteyen vatandaşlar arayışa koyuldu. Yeni kimlik kart başvurusunda bulunmak isteyenler, başvuru yapmadan önce araştırma yapıyor. Yeni kimlik için randevu nereden alınır? Yeni kimlik başvuru işlemi nereye yapılır?

YENİ KİMLİK KARTI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kimlik kartı başvurusu yurt içinde, Genel Müdürlük web portalı üzerinden ya da Alo 199 Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu alınarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılır. İnternetten randevu almak için;

YENİ KİMLİK RANDEVUSU İÇİN TIKLAYINIZ



YENİ KİMLİK BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER NELERDİR?

İlk defa kimlik kartı başvurusu; nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet son altı ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf ile yapılır.

YENİ KİMLİK BAŞVURUSUNUN ÜCRETİ NE KADAR?

2019 Yılı yeni kimlik kart bedeli 22,5 TL