‘Yeni nesil pop’un 2 kadın temsilcisi

Gaye Su Akyol ve Kalben’in yükselişleri de tıpkı müziklerine yakıştırılan isim gibi alternatif yollarla gerçekleşti. Şimdi onlar yeni nesil pop müziğin en bilinen iki kadın vokalistlerinden. 4-9 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek fizy İstanbul Müzik Haftası’nda konser verecek bu iki isimle ilgili ‘alternatif’ notlar çıkardık.



Senaristlik yaptı



1986’da İskenderun’da doğdu. Tam adı Kalben Sağdıç. Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Senaryo yazarlığı, editörlük, proje yöneticiliği, reklam yazarlığı, çevirmenlik yaptı. Genç müzisyenin tanınmasını sağlayan ev konserleri Sofar İstanbul’da dikkatleri çekti. 2014’te yayınlanan ve şarkısını söylediği video YouTube’da 6 milyon izlemeye yaklaşmış durumda. Dünyaca ünlü “Big Bang Theory” dizisinin en sevilen karakterlerinden Amy Farah Fowler’a benzetiliyor. Kalben’i yeni nesil kadın ozan yapan özelliklerden biri de, hikâyelerini enstrümanı ile birlikte anlatması. Kalben’in kasım ayında İstanbul’da vereceği tek konser fizy İstanbul Müzik Haftası kapsamında 8 Kasım’da Volkswagen Arena’da.









‘Wonder Woman’: GAYE SU AKYOL



1985’te İstanbul’da doğdu. Kadıköy’de büyüdü. Yeditepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nü bitirdi. “Yaşıyorum” kaydı ile ismini duyurdu. İngiliz gazetesi Financial Times, Akyol ile ilgili yazdığı yazıda onun için Wonder Woman ifadesini kullandı. Gerek kliplerde ve fotoğraf çekimlerinde, gerekse konserlerde giydiği kıyafetler ve yarattığı tarz da şarkıları kadar ilgi topluyor. Bant.mag’e verdiği röportajda ‘yanımda olmasını istediğim beş şey’i şöyle sıraladı: “Büyük ve konforlu bir uzay gemisi, zaman makinesi, her şeyi bilen bilgisayar, pikap ve plaklar, sevdiğim insanlar.” Ekim ayı boyunca İspanya ve Almanya’da konserler verdi. 7 Kasım’da fizy İstanbul Müzik Haftası kapsamında Moda Kayıkhane’de olacak.



Müzik şehre yayılacak



Türkiye’nin ilk ve tek popüler müzik ve kültür festivali fizy İstanbul Müzik Haftası’nda Kenan Doğulu, Teoman, Haluk Levent ve Ceza’nın aralarında olduğu isimlerin sahne alacağı festival; Volkswagen Arena, Kadıköy Sahne, IF Beşiktaş ve Moda Kayıkhane gibi mekânlarla, şehrin farklı noktalarına yayılacak. fizy’nin ana sponsorluğunda SM Production organizasyonuyla düzenlenen festival boyunca; pop, rock, rap ve hip-hop müziğin en çok takip edilen isimleri seyirciyle buluşacak. Ayrıca 4 Kasım Pazartesi akşamı düzenlenecek fizy Müzik Ödülleri ile 2019’un en başarılı isimleri açıklanacak.