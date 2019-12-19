Yeni yılda 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim hangi günler? İşte 2020 Resmi tatiller

Aralık ayına girmemize sayılı günler kala vatandaşlar arasında çok konuşulan 2020 resmi tatil günleri, bu yıl hangi günlere denk geliyor? Yeni yılda, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim hangi günler? Çalışan kesimin yakından ilgilendiği resmi tatil günlerini haberimizde derledik. 2020 yılında toplam 15 tam gün resmi tatil olup, 3 gün yarım gün resmi tatil var. Bu üç gün yarım resmi tatil günlerinin arasında, Ramazan Bayramı arefesi, Kurban Bayramı arefesi ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan önceki gün yer sayılıyor.

Resmî tatil, herhangi bir ülkede devlet otoriteleri tarafından kamu kuruluşlarının ve okulların tatil edildiği kısa dönem. Dinî, millî veya kültürel öneme haiz günler birçok ülkede resmî tatil ilan edilirler. Resmî tatiller genellikle 1 ila 5 gün uzunluğundadır.

2020 RESMİ TATİLLER

1 Ocak 2020 Çarşamba - Yılbaşı

23 Nisan 2020 Perşembe - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2020 Cuma - Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2020 Salı - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

23 Mayıs 2020 Cumartesi 1/2 - Ramazan Bayramı arefesi

24 Mayıs 2020 Pazar - Ramazan Bayramı 1. Gün

25 Mayıs 2020 Pazartesi - Ramazan Bayramı 2. Gün

26 Mayıs 2020 Salı - Ramazan Bayramı 3. Gün

15 Temmuz 2020 Çarşamba - Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Temmuz 2020 Perşembe - 1/2 Kurban Bayramı arefesi

31 Temmuz 2020 Cuma - Kurban Bayramı 1. Gün

01 Ağustos 2020 Cumartesi - Kurban Bayramı 2. Gün

02 Ağustos 2020 Pazar - Kurban Bayramı 3. Gün

03 Ağustos 2020 Pazartesi - Kurban Bayramı 4. Gün

30 Ağustos 2020 Pazar - Zafer Bayramı

28 Ekim 2020 Çarşamba - 1/2 Cumhuriyet Bayramı yarım gün

29 Ekim 2020 Perşembe - Cumhuriyet Bayramı