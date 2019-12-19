Yeni yılda 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim hangi günler? İşte 2020 Resmi tatiller
2020 Resmi tatiller merakla araştırılıyor. Yeni yıla girmemize sayılı günler kala, vatandaşlar tarafından merak konusu olan 2020 resmi tatiller hangi günlere denk geliyor? Yeni yılda, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim hangi günler? İşte 2020 Resmi tatiller
Aralık ayına girmemize sayılı günler kala vatandaşlar arasında çok konuşulan 2020 resmi tatil günleri, bu yıl hangi günlere denk geliyor? Yeni yılda, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim hangi günler? Çalışan kesimin yakından ilgilendiği resmi tatil günlerini haberimizde derledik. 2020 yılında toplam 15 tam gün resmi tatil olup, 3 gün yarım gün resmi tatil var. Bu üç gün yarım resmi tatil günlerinin arasında, Ramazan Bayramı arefesi, Kurban Bayramı arefesi ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan önceki gün yer sayılıyor.
Resmî tatil, herhangi bir ülkede devlet otoriteleri tarafından kamu kuruluşlarının ve okulların tatil edildiği kısa dönem. Dinî, millî veya kültürel öneme haiz günler birçok ülkede resmî tatil ilan edilirler. Resmî tatiller genellikle 1 ila 5 gün uzunluğundadır.
2020 RESMİ TATİLLER
1 Ocak 2020 Çarşamba - Yılbaşı
23 Nisan 2020 Perşembe - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2020 Cuma - Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2020 Salı - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
23 Mayıs 2020 Cumartesi 1/2 - Ramazan Bayramı arefesi
24 Mayıs 2020 Pazar - Ramazan Bayramı 1. Gün
25 Mayıs 2020 Pazartesi - Ramazan Bayramı 2. Gün
26 Mayıs 2020 Salı - Ramazan Bayramı 3. Gün
15 Temmuz 2020 Çarşamba - Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Temmuz 2020 Perşembe - 1/2 Kurban Bayramı arefesi
31 Temmuz 2020 Cuma - Kurban Bayramı 1. Gün
01 Ağustos 2020 Cumartesi - Kurban Bayramı 2. Gün
02 Ağustos 2020 Pazar - Kurban Bayramı 3. Gün
03 Ağustos 2020 Pazartesi - Kurban Bayramı 4. Gün
30 Ağustos 2020 Pazar - Zafer Bayramı
28 Ekim 2020 Çarşamba - 1/2 Cumhuriyet Bayramı yarım gün
29 Ekim 2020 Perşembe - Cumhuriyet Bayramı