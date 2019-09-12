MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemYer: Denizli... Bir süre bekleyip yaptı, kameralara böyle yakalandı
12.09.2019 - 11:30| DHA

Yer: Denizli... Bir süre bekleyip yaptı, kameralara böyle yakalandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki iş yerinin önündeki motosiklet, kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık anlarında şüpheli, çevreyi bir süre gözledikten sonra bindiği motosikletle kaçıyor.

Yer: Denizli... Bir süre bekleyip yaptı, kameralara böyle yakalandı

Olay, pazartesi günü, Göveçlik Mahallesi'ndeki tekstil atölyesinin önünde meydana geldi. Tekstil işçisi Ali Dingel (29), çalıştığı atölyenin önüne motosikletini park etti. Motosiklet, bir süre sonra kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Motosikletini yerinde bulamayan Dingel, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelerek, güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde şüphelinin, motosiklete yaklaştığı, çevreyi bir süre gözledikten sonra motora binerek kaçtığı anlar yer aldı.

 

Trafikten kaçmak isteyen bunu yaptı ama... Kamerayı gören kaçtıOkulların açılmasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı. Sabah ve akşam saatlerinde yollardaki yoğunluktan kaçmak isteyen çakarlı araçların emniyet şeridi yolculuğu da başladı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Karısı boşanma davası açınca intihara kalkıştı!

Karısı boşanma davası açınca intihara kalkıştı!

Muharrem ayı ne zaman bitiyor? Muharrem ayı orucu ne zaman tutulur?

Muharrem ayı ne zaman bitiyor? Muharrem ayı orucu ne zaman tutulur?

Tamir edilen telefonu patladı!

Tamir edilen telefonu patladı!

99/4 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Kasım Celp dönemi askerlik yerleri

99/4 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Kasım Celp dönemi askerlik yerleri

Sıradaki Haber