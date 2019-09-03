MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemYer: Kocaeli! Sokakta çıplak gezdi
03.09.2019 - 20:17| DHA

Yer: Kocaeli! Sokakta çıplak gezdi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, iddiaya göre sosyal medyada yayınlamak için iç çamaşırı ile sokaklarda gezen A.Ş.ye vatandaşlar tepki gösterdi. Karakola götürülen A.Ş.ye bir mağazadan tişört ve pantolon alınarak sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Yer: Kocaeli! Sokakta çıplak gezdi

Yalova'dan Gölcük'e gelen A.Ş. adlı erkek, Şirinköy Mahallesinde sokak ortasında soyunarak üzerinde kalan iç çamaşırı ile yürümeye başladı. Çevredeki vatandaşlar üzerinde sadece külot olan kişiyi görünce polise haber verdi. Bazı vatandaşlar bu sırada A.Ş.ye tepki gösterdi.

Olay yerine gelen polis, etrafını saran vatandaşların elinden kurtardığı A.Ş.'yi polis merkezine götürdü. A.Ş.nin polis merkezinde, "Ben sosyal deney yapıyordum. Vatandaşların ilgisini çekmek ve sosyal medyada yayınlamak istedim" dediği öğrenildi.

Polis, A.Ş.ye bir mağazadan pantolon ve tişört aldı. Mağazadan alınan kıyafetleri giyen A.Ş. sağlık kontrolü için Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

Linç edilmekten polis kurtardıKocaeli’nin Gölcük ilçesinde sosyal deney görüntüsü çekmek için yarı çıplak şekilde sokakta dolaşan vatandaşı linç edilmekten polis ekipleri kurtardı. Polis merkezine götürülen şahıs için polis ekibi, mağazadan kıyafet aldı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Netflix'ten yeni Türkiye açıklaması

Netflix'ten yeni Türkiye açıklaması

Yer: Kocaeli! Sokakta çıplak gezdi

Yer: Kocaeli! Sokakta çıplak gezdi

İğrenç iddia! Mahalle karıştı

İğrenç iddia! Mahalle karıştı

FETÖ'nün "VIP dinleme" davası

FETÖ'nün "VIP dinleme" davası

Sıradaki Haber