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15.10.2019 - 09:14 | | İHA

'Yerde yatan kadın' alarmı! Polisler hemen harekete geçti

İstanbul Esenyurt’ta bir kadının yol ortasında hareketsiz yattığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Polisi arayan şahıs, kadının ölmüş olabileceğini ifade etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gerçek ise sağlık ekiplerinin gelmesiyle ortaya çıktı. Yerde hareketsiz yatan kadının alkol komasına girdiği öğrenildi.

'Yerde yatan kadın' alarmı! Polisler hemen harekete geçti

Olay, dün 16:00 sıralarında Osmangazi Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. İş yerinden çıkan bir şahıs, yerde hareketsiz yatan bir kadın ile karşılaştı. Yerde yatan kadını kaldırmaya çalışan adam, kadının tepki vermemesi üzerine ölmüş olabileceğinden şüphelenerek polis ekiplerine haber verdi. Yerde hareketsiz yatan bir kadının ihbarını alan polis ekipleri hemen olay yerine geldi.

Sağlık ekiplerini de haber veren şahıs, kadının başında bekledi. Olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin gelmesiyle gerçek ortaya çıktı.

Yerde yatan kişinin alkol komasına girdiği ve 38 yaşında Rüya K. olduğu öğrenildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından kadın, ambulansa kaldırıldı. Yakınlarına haber verilen kadın, tedavisi için Esenyurt Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yerde yatan kadın alarmı Polisler hemen harekete geçti

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