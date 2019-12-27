Yerli savaş jetine radar test alanı

Sözleşme ile MMU’da radar kesit alanı tesisi TUSAŞ yerleşkesinde kurulacak ve uçağın testleri gerçekleştirilecek.



Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 gerekçe gösterilerek, F-35’lerin verilmemesi, yerli savaş uçağı projesine yönelik ilgiyi artırdı. MMU için çalışmalarını sürdüren TUSAŞ, projenin altyapısı noktasında yeni bir sözleşme yaptı.



Sözleşme, TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil ve TÜBİTAK BİLGEM Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar arasında imzalandı. İmzalanan sözleşme ile TUSAŞ, 20-25 metrelik boyutlarda olan uçakların testlerini yapabilecek bir altyapı kurmuş olacak. 2021’de kurulması beklenen tesiste yapılacak radar izi ölçümleri MMU’nun tasarım ve geliştirilme faaliyetlerinde de kullanılabilmesinin yolunu açacak.



Sözleşme hakkında konuşan Prof. Dr. Temel Kotil, “TÜBİTAK BİLGEM ile Türkiye’nin en önemli projesi MMU için yaptığımız altyapı yatırımı Türkiye’de bir ilk olacak. Sözleşme ile dünyada yalnızca 4 ülkede olan 5’nci nesil uçağı MMU için yapacağımız radar kesit alanı tesisinin hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Ülkemizin en önemli projesinin geliştirme faaliyetlerine verdiğimiz önem, gerçekleştirdiğimiz yerli işbirlikleri ile daha iyi olacağına inanıyoruz” dedi.



Prof. Dr. Mantar ise “Milli Muharip Uçak’la başlayan yüksek düzeyde işbirliği çalışmalarımız bugün imzaladığımız Radar Kesit Alanı tesisiyle artarak devam ediyor” diye konuştu.