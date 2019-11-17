MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriYıldız Kenter kimdir, kaç yaşındaydı? Yıldız Kenter neden öldü?
17.11.2019 - 20:18 |

Yıldız Kenter kimdir, kaç yaşındaydı? Yıldız Kenter neden öldü?

Yıldız Kenter'den acı haber. Türk sinema ve tiyatrosunun efsane isimlerinden Kenter, 91 yaşında hayata gözlerini yumdu. İşte usta sanatçımız Yıldız Kenter ile ilgili tüm merak edilenler...

Yıldız Kenter kimdir, kaç yaşındaydı? Yıldız Kenter neden öldü?

Usta sanatçı Yıldız Kenter yüzlerce tiyatro oyununda rol almıştır. Ayrıca birçok filmde de rol alan Yıldız Kenter, usta oyuncu Müşfik Kenter'in kardeşidir. İşte Yıldız Kenter ile ilgili merak edilenler...

YILDIZ KENTER'DEN ACI HABER

Ünlü tiyatrocu Yıldız Kenter, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ünlü Tiyatrocu Yıldız Kenter, saat 19.00 sıralarında tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

YILDIZ KENTER KİMDİR?

Yıldız Kenter 11 Ekim 1928 tarihinde İstanbul’da doğdu. Asıl adı Ayşe Yıldız'dır. Annesi İngiliz Olga Cynthia (Turkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını aldıktan sonra adı Nadide Kenter olarak değişmiştir) ve babası Türk diplomatı Ahmet Naci Kenter'dir. Ankara Devlet Konservatuarı Yüksek Bölümünü sınıf atlayarak bitirdi. On bir yıl Ankara Devlet Tiyatrosunda çalıştı. "Rockefeller" bursu kazanarak, American Theatre Wing, Neighbourhood Play House ve Actor’s Studio’da oyunculuk ve oyunculuk öğretiminde yeni teknikler üzerine çalışmalar yaptı. Ankara Devlet Konservatuvarı'na hoca olarak atandı.

1959'da Devlet Tiyatrosu’ndan ayrıldı. Muhsin Ertuğrul ile bir yıl çalıştı. Kardeşi Müşfik Kenter ve eşi Şükran Güngör ile Kent Oyuncuları Topluluğunu kurdu. Daha sonraki yıllarda sürekli olarak Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'ta "Değişen Eğitim Metotları" ve "Oyunculuk Metotları" üzerine çalışmalar yaptı.

1962’de tiyatro hizmetlerinden ötürü “Yılın Kadını” seçildi. 1968’de İstanbul’da Kenter Tiyatrosunun binasının inşaatını tamamladı. Sinema oyuncusu olarak üç kez “Altın Portakal” ödülüne layık görüldü. Sovyetler Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Almanya, Hollanda, Danimarka, Kanada, Yugoslavya ve Kıbrıs’ta İngilizce ve Türkçe oyunlar sergiledi.

100’ün üstünde oyun oynadı. 100’e yakın oyun sergiledi. Shakespeare, Çehov, Brecht, Inoesco, Pinter, Albee, Tennessee Williams, Alan Ayckbourn, Arthur Miller, Brian Freil, Neil Simon, Athol Fugard, Sergey Kokovkin gibi pek çok yazarların yanı sıra Melih Cevdet Anday, Necati Cumalı, Güner Sümer, Adalet Ağaoğlu, Zeki Özturanlı, Güngör Dilmen, Muzaffer İzgü gibi pek çok Türk yazarının oyunlarını da sahneye koydu, oynadı.

1984'te Roma’daki İtalyan Kültür Birliğince “Adalaide Ristori” ödülüne layık görüldü. Profesör Yıldız Kenter, 37 yıldır sahne hocalığı yapmaktadır.

1989 yılında, Korsika - Bastia Film Festivalinde “Hanım” filmindeki rolüyle “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü aldı.

1991 yılında tiyatro sanatına hizmetlerinden ötürü Uluslararası Lions Kulübünün “The Melvin Jones” ile ödüllendirildi. İki kez Ulvi Uraz “En İyi Kadın Oyuncu”, üç kez de aynı dalda Avni Dilligil ödülüne laik görüldü.

1994'te “Konken Partisi” oyunundaki Fonsla rolü ile “Olağanüstü Yorum” ödülünü aldı. Finlandiya Dünya Kadın Kuruluşu tarafından yüzyılın en başarılı yüz kadınından biri olarak onurlandırıldı. 1995'te Kültür Bakanlığınca, tiyatro sanatına katkılarından ötürü “Onur” ödülüne layık gördü. Profesör Kenter’e aynı yıl tiyatro sanatına katkılarından dolayı “Mevlana Kardeşlik ve Barış Ödülü” verildi.

1996’da Magazin Gazetecileri Derneği tarafından Ramiz ile Jülide’deki Jülide rolü için “En İyi Kadın Oyuncu” ödülü verildi. 19 Mayıs 1997'de Uluslararası İstanbul Festivali tarafından ömür boyu Tiyatro Sanatına katkısından dolayı verilen onur ödülü Yıldız Kenter’e Dame Diana Rigg tarafından takdim edildi.

1998’de Ankara Sanat Kurumu “Yılın Kadın Sanatçısı” ödülü, 1998 Muhsin Ertuğrul yaşam boyu tiyatro sanatına katkılarından dolayı onur ödülü, 1998 Cumhurbaşkanlığı Büyük Kültür ve Sanat Ödülü, “Martı” adlı oyunda Madam Arcadina rolüyle 1999, Afife Tiyatro Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu ödülü .

1965 yılında Şükran Güngör ile evlenmiştir. Tiyatro ve sinema oyuncusu olan Şükran Gündör 2002 yılında hayatını kaybetmiştir. Leyla adında bir kızı vardır.

YILDIZ KENTER FİLMLERİ

1951      Vatan İçin            Büyükanne       

1964      Ağaçlar Ayakta Ölür                       

1965      İsyancılar                            

1966      Pembe Kadın     Pembe

1967      Yaşlı Gözler        Ümran 

1971      Anneler ve Kızları             Fatma  

1971      Elmacı Kadın      Fatma, Gündoğdu bacı 

1972      Fatma Bacı                         

1973      Ablam                  

1974      Kartal Yuvası                     

1974      Kızım Ayşe          Huriye Bacı        

1974      Bir Ana Bir Kız    Zeynep

1983      Zulüm   Orhan'ın annesi Ayşe    

1988      Hanım   Olcay Hanım      

1999      Güle Güle            Zarife   

2001      Büyük Adam Küçük Aşk Müzeyyen Hanım           

2005      Sen Ne Dilersen Dadı Mimi          

2007      Beyaz Melek      Melek  

2008      Mevlana Aşkı Dansı                        Seslendirme

Fransa'da sarı yeleklilerin dünkü gösterilerinde 254 kişi gözaltına alındıFransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, sarı yeleklilerin dün ülke genelinde düzenlediği gösterilerde 254 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

MİT bugün yakalamıştı! Ayrıntılar ortaya çıktı

MİT bugün yakalamıştı! Ayrıntılar ortaya çıktı

Yıldız Kenter kimdir, kaç yaşındaydı? Yıldız Kenter neden öldü?

Yıldız Kenter kimdir, kaç yaşındaydı? Yıldız Kenter neden öldü?

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, meclise geldi mi?

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, meclise geldi mi?

Selin Ciğerci kimdir, kaç yaşında? Selin Ciğerci'nin kalçası ellendi!

Selin Ciğerci kimdir, kaç yaşında? Selin Ciğerci'nin kalçası ellendi!

Sıradaki Haber