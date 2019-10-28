MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemYine aynı vahşet! Komşuları çığlıklarına yetişemedi
28.10.2019 - 20:04 | | DHA

Yine aynı vahşet! Komşuları çığlıklarına yetişemedi

Kayseri'de, tartıştığı sevgilisi Aslan A. (41) tarafından bıçaklanan Çiğdem Tokgöz (25), hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Aslan A., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Yine aynı vahşet! Komşuları çığlıklarına yetişemedi

Olay, akşam saatlerinde Talas ilçesi Deliçay Sokak Kent Sitesi'nde meydana geldi. Aslan A., iddiaya göre birlikte yaşadığı sevgilisi 2 çocuk annesi Çiğdem Tokgöz ile evde, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine  Aslan A., mutfaktan aldığı bıçakla Tokgöz'ü vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. 

Tokgöz kanlar içinde kalırken,  Aslan A. ise  kaçtı. Çığlıkları duyan komşularının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve giren sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Çiğdem Tokgöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından Tokgöz'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Aslan A. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı.

Sevgilisini bıçaklayarak öldürdüKayseri'de, tartıştığı sevgilisi Aslan A. (41) tarafından bıçaklanan Çiğdem Tokgöz (25), hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Aslan A., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

En güzel 29 Ekim mesajları 2019... Kısa, resimli, anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

En güzel 29 Ekim mesajları 2019... Kısa, resimli, anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

29 Ekim'de hava durumu nasıl? Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış açıklaması

29 Ekim'de hava durumu nasıl? Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış açıklaması

Soçi mutabakatında son durum! MSB'den yeni açıklama

Soçi mutabakatında son durum! MSB'den yeni açıklama

Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brein ile görüştü

Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brein ile görüştü

Sıradaki Haber