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17.07.2019 - 22:44

YKS sonuçları açıklandı! Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak?

Milyonlarca üniversite adayının beklediği YKS üniversite sınavının sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanan sınav sonuçlarına T.C. kimlik numarası ile öğrenmek mümkün. Peki, tercihler ne zaman başlayacak?

YKS sonuçları açıklandı! Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı  Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) sonuçlarının  açıklandığını bildirdi. 

Aygün, Twitter hesabından 15-16 Haziran'da uygulanan 2019-YKS'ye  yönelik paylaşımda bulundu.

ÖSYM Başkanı Aygün, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"12 Şubat günü başvuruların alınmasıyla başlayan YKS-2019 süreci,  15-16 Haziran'da sınavların uygulanmasının ardından şu an itibarıyla sonuç  açıklanması ile devam ediyor. Adaylarımız sonuçlarını 'https://sonuc.osym.gov.tr'  sayfamızdan öğrenebilirler. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı  olmasını temenni ederim."

ÖSYM tarafından 2019-YKS'ye yönelik değerlendirme işlemlerinin  tamamlanmasıyla birlikte adaylar, sınav sonuçlarına söz konusu adresten TC kimlik  numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.

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BİR SORU İPTAL

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2019-YKS) Alan  Yeterlilik Testi (AYT) temel soru kitapçığındaki "Türk dili ve edebiyatı sosyal  bilimler -1" testinin 33'üncü sorusunun iptal edilerek, değerlendirme dışı  bırakılmasına karar verildiği bildirildi. 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet  sitesinde yer alan duyuruda, 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde uygulanan  2019-YKS'ye ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı ifade edildi.

Duyuruda, şunlar kaydedildi:

"2019-YKS'ye ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının  kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup, 16  Haziran 2019 tarihinde uygulanan 2019-YKS 2. oturum Alan Yeterlilik Testleri  (AYT) temel soru kitapçığındaki 'Türk dili ve edebiyatı sosyal bilimler -1'  testinin 33 numaralı sorusunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına  karar verilmiştir."

TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandığını, tercihlerin 23-29 Temmuz'da alınacağını bildirdi.

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