YKS tercih sonuçları nasıl sorgulanır? ÖSYM giriş üniversite tercih sonuçları

Milyonlarca öğrenci heyecanla bekliyordu. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecekler. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar