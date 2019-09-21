Yüksekova'da taziye yolunda kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 15.30 sıralarında Büyükçiflik beldesine bağlı Kerem Ağa Mahallesi'nde meydana geldi.
Köprücük köyünden Keram Ağa Mahallesi'ne bir yakınlarının taziyesi için giden Kenan Taşkın yönetimindeki otomobil, virajda savrularak Nehil Sazlığı'na uçtu.
Kazada araçtaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, sazlığa düşen araç vinç yardımıyla çıkarıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli pikap aracı kullandıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) ilk kez sergilenen BMC'nin yerli pikap aracını kullandı. Araca, Erdoğan'ın da onayıyla miğfer anlamına gelen Tulga ismi koyuldu.