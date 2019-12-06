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06.12.2019 - 22:23 | | DHA

Yürek dayanmaz! İki kardeşin feci ölümü...

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, bir evde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında kardeşler Zeynep (3) ve Zehra Açıkgöz (2) hayatını kaybetti.

Yürek dayanmaz! İki kardeşin feci ölümü...

Yangın, akşam saatlerinde Yahyalı ilçesi Seydili Mahallesi Seyit Gazi Caddesindeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre anne Kader Açıkgöz (22), alışveriş için evden çıkarak markete gitti. Bu sırada küçük kızları Zeynep ve Zehrayı evde bıraktı. Anne Açıkgözün evde bulunmadığı sırada elektrikli sobanın devrilmesi sonucu oturma odasında yangın çıktı. Eve döndüğünde dumanı gören anne Açıkgöz, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Yürek dayanmaz İki kardeşin feci ölümü...



Olay yerine gelen ekipler yangına kısa sürede müdahale etti. Eve giren sağlık ekipleri Zeynep ve Zehranın hayatını kaybettiğini belirledi. Anne Açıkgöz, olay sinir krizi geçirerek gözyaşı döktü. Küçük çocukların cenazesi otopsisi yapılmak üzere Yahyalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yürek dayanmaz İki kardeşin feci ölümü...


Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yürek dayanmaz İki kardeşin feci ölümü...


Milliyet'te Gündem 6 Aralık 2019.
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