Yurtlardaki öğrenciler mağdur

Yurtlar, 6 Ekim’e kadar tahliye edilecek. Yurdu kapatılan kız öğrencilere Esenyurt’ta özel bir yurt ile Avcılar Canan Dağdeviren Öğrenci Yurdu’na taşınma seçenekleri sunuldu. Ancak öğrenciler, şimdiki yurtlarda 450 TL’ye kalırken önerilen yurtlara gitmeleri durumunda 750 TL’ye varan miktarda ücret ödemek zorunda kalacaklar.

Şu anki yurtta 3 kişilik odalarda kalan öğrenciler, kendilerine önerilen yurtlarda 5 kişilik odalarda kalmak zorunda olacakları için durumdan şikâyetçi. Bu nedenle önerilen yurtlara gitmek istemediklerini söyleyen öğrenciler, yurtların bulunduğu konumdan da memnun değiller.

‘Yeni yurt pahalı’

Öğrencilerin talebi dönem başında imzaladıkları sözleşmeye uygun şekilde başka bir yurda yerleşmek.

Tahliyesine karar verilen yurdun öğrencilerinden biri Esenyurt’taki yurdun çok sapa bir yerde olduğunu vurgulayarak, “Burada 450 TL’ye kalıyorduk. Zaten yüksek paralar verebilsek direkt özel yurda çıkardık. Şu an ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bunca insan eve mi çıksın?” diyor.

Depremde sonra bir akrabasının yanına taşınan öğrenci ise “Zaten binamızın dışı ve odalar çok kötüydü. Depremden sonra bazı arkadaşlarımız yurttan çıktı. Bazıları da daha sağlam olan odalarda yatmaya başladı. İlk günlerde yurt ücreti olarak 1200 TL’den bahsediliyordu, şimdi biraz daha indi. Bize gösterilen yurtlar hakkında bilgimiz yok. Ayrıca bu yurtlar için 10 aylık sözleşme imzalamamızı istiyorlar. En azından bir aylık bir yer ayarlansa biz de ona göre kendimize yol çizebiliriz” dedi.