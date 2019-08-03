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03.08.2019 - 11:24| AA

Yüzünün yarısı dev tümörle kaplı!

Yüzünün sol tarafındaki tümörle yaşamı  boyunca mücadele eden Uşaklı çiftçi, her geçen gün büyüyen ve yüzünün büyük bir  alanını kaplayan kitleden kurtulmak için yardım bekliyor.

Yüzünün yarısı dev tümörle kaplı!

Banaz ilçesine bağlı Şaban köyünde yaşayan 3 çocuk babası Halil  Kapusuz (63), yüzünde her geçen gün büyüyen dev tümörle mücadele ediyor.

Yüzünün sol tarafını tamamen kaplayan ve her geçen gün büyüyen kitle yüzünden sol gözü kapanmaya başlayan, soluk almakta zorlanan Kapusuz, maddi imkansızlıklar yüzünden tedavisini yaptıramamaktan yakınıyor.

Halil Kapusuz, AA muhabirine, yüzündeki tümörle doğduğunu, ailesinin  ekonomik nedenlerden dolayı kendisini tedavi ettiremediğini, askere de tümör  yüzünden gidemediğini anlattı.

Köyünde çobanlık ve çiftçilik yaparak geçimini sağladığını, her geçen gün büyüyen tümör nedeniyle zorluklar yaşadığını dile getiren evli ve 3 çocuk  babası Kapusuz, ekonomik sıkıntılar nedeniyle tedavi olamadığını kaydetti. 

TEDAVİ OLMAK İSTİYOR

Tümör yüzünden yaşam kalitesinin her geçen gün düştüğünü belirten  Kapusuz, "Zor günler geçiriyorum. Tümör, tedavi olmazsam daha da büyüyecek.  Yüzümün sol tarafı her geçen gün ağırlaşıyor, kendi imkanlarımla tedavi ettirme  imkanım yok. Sol gözüm kapanmak üzere. Soluk almam zorlaşıyor, yardım istiyorum."  dedi.

Sosyal hayatta da zor günler geçirdiğini, insanlarla daha az diyalog kurduğunu anlatan Kapusuz, "Sekiz kardeşiz. Onlarda, çocuklarımda bir şey yok. Tümörün neden kaynaklandığını bilmiyorum. Psikolojik sorunlar yaşıyorum,  çaresizim. Uyurken bile çok zorlanıyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Sesimi  duyurmaktan başka çarem kalmadı." ifadelerini kullandı.

Kapusuz'un ağabeyi Ahmet Kapusuz ise tedavi masraflarını karşılayacak  güçleri bulunmadığını belirterek, yetkililerden yardım istedi.

 

 

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