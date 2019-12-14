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14.12.2019 - 12:27 | | DHA

Zehra Erdemir'in katili tutuklandı

Bayburt'ta, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'nde (KETEM) temizlik görevlisi olarak çalışan Zehra Erdemir'i (40) bıçaklayarak öldüren, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda çalışan Süleyman Alan'ı ise ağır yaralayan Recai Çetin (34) tutuklandı.

Zehra Erdemir'in katili tutuklandı

Olay, önceki gün sabah, Vali Nihat Üçyıldız Caddesi'ndeki KETEM'de meydana geldi. Recai Ç., merkezde temizlik görevlisi olarak çalışan Zehra Erdemir ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda çalışan Süleyman Alan ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Recai Çetin, elindeki bıçağı Erdemir ve Alan'a sapladı. Erdemir ve Alan, kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik görevlilerince yakalanan Recai Çetin, polis ekiplerine teslim edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalede bulunduğu 2 yaralı, ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zehra Erdemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Aynı hastanede tedaviye alınan Süleyman Alan'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

TUTUKLANDI

Recai Çetin'in, aşık olduğu Zehra Erdemir'in Süleyman Alan ile evlilik hazırlığında olduğunu öğrendiği belirtildi. Çetin'in, Erdemir'den Alan ile evlenmemesini istediği, bu yüzden tartıştıkları öğrenildi. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Recai Çetin, Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine konuldu.

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