Zeynep Korel kimdir? Kaç yaşında?

Bugün Kanal D'de yayınlanan "2. Sayfa"nın konuklarından biri Berguzer Korel'in kız kardeşi Zeynep Korel'di. Programda hayatına dair konuşmalar yapan Zeynep Koral'in biyografisi program vesilesiyle merak edilmeye başlandı. İşte Zeynep Korel'in biyografisi...

ZEYNEP KOREL KİMDİR?

Bergüzar Korel'in kız kardeşi olan Zeynep Korel 1 Mart 1975 doğumlu... Korel'in baba ve annesi de ünlü oyuncular Tanju Korel ve Hülya Darcan... Tasarımcı olan Zeynep Korel Amerika ve Peru'da bir süre bulundu. Korel, yurt dışında bulunduğu sürede Piura by Zeynep Korel adlı çantalar tasarladı.