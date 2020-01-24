Zümrüdüanka dizisinin konusu nedir? Zümrüdüanka oyuncuları kimler? İşte ilk fragman

Cumartesi akşamları yayınlanacak olan Zümrüdüanka dizisi ilk bölümüyle 25 Ocak 2020 Cumartesi günü saat 20:00'de ekrana gelecek. Peki Zümrüdüanka dizisinin ilk bölümünde neler olacak?

ZÜMRÜDÜANKA KONUSU NEDİR?

Zümrüt Kuloğlu, Nevşehir’in en müflis mahallesinde babası, annesi ve iki kız kardeşiyle birlikte yaşamakta, İç Anadolu’nun en kudretli ailelerinden Demirkanların fabrikasında çalışmaktadır... Zümrüt’ün annesi Ülfet halinden sürekli şikayet eden, kızlarını hayırlı bir kısmetle evlendirip yaşadıkları rezil hayattan kurtulmanın hesapları peşinde olan bir kadındır...

Zümrüt, bir yandan onun baskılarıyla başa çıkmaya uğraşırken diğer yandan Demirkanların varislerinden Adil Bey’in evlenme teklifini annesinden gizlemeye çalışmaktadır... Ne var ki Ülfet bunu öğrenecek ve kızını nikah masasına oturtmak için bin bir çeşit oyuna başvuracaktır... Zümrüt ise her şeye rağmen direnecektir. Çünkü yüreğini kavuran bir sır vardır... Zümrüt, Demirkanların Suriye’de şehit düşen torunu Serhat’a aşıktır... Ve bu aşk küle dönmüştür...

ZÜMRÜDÜANKA OYUNCULARI

Serhat Demirkan Alp Navruz

Zümrüt Kuloğlu Ceren Yılmaz

Abbas Demirkan Selim Bayraktar

Saniye Arsoy Sebahat Kumaş

Azimet Demirkan Ayten Uncuoğlu

Adil Demirkan Umut Karadağ

Ülfet Kuloğlu Hatice Aslan

Rüstem Kuloğlu Serhat Özcan

Nevcihan Demirkan Elif Çakman

Meliha Kuloğlu Miray Akay

Suhandan Demirkan Pelin Abay

Latif Demirkan Barış Küçükgüler

Ömer Lütfi Bakırcı Gökhan Bekletenler

Songül Kuloğlu Ebrar Baba

ZÜMRÜDÜANKA FRAGMAN