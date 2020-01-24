Zümrüdüanka dizisinin konusu nedir? Zümrüdüanka oyuncuları kimler? İşte ilk fragman
FOX TV'nin yeni dizisi olan Zümrüdüanka hakkında merak edilen sorular araştırılmaya başlandı. Zümrüdüanka konusu nedir? Zümrüdüanka oyuncular kimler? Zümrüdüanka fragman arama sonuçlarına haberimizde yer verdik. İşte dikkat çeken konusu ve güçlü oyuncu kadrosuna sahip olan Zümrüdüanka dizisi hakkında merak edilenler...
Cumartesi akşamları yayınlanacak olan Zümrüdüanka dizisi ilk bölümüyle 25 Ocak 2020 Cumartesi günü saat 20:00'de ekrana gelecek. Peki Zümrüdüanka dizisinin ilk bölümünde neler olacak?
ZÜMRÜDÜANKA KONUSU NEDİR?
Zümrüt Kuloğlu, Nevşehir’in en müflis mahallesinde babası, annesi ve iki kız kardeşiyle birlikte yaşamakta, İç Anadolu’nun en kudretli ailelerinden Demirkanların fabrikasında çalışmaktadır... Zümrüt’ün annesi Ülfet halinden sürekli şikayet eden, kızlarını hayırlı bir kısmetle evlendirip yaşadıkları rezil hayattan kurtulmanın hesapları peşinde olan bir kadındır...
Zümrüt, bir yandan onun baskılarıyla başa çıkmaya uğraşırken diğer yandan Demirkanların varislerinden Adil Bey’in evlenme teklifini annesinden gizlemeye çalışmaktadır... Ne var ki Ülfet bunu öğrenecek ve kızını nikah masasına oturtmak için bin bir çeşit oyuna başvuracaktır... Zümrüt ise her şeye rağmen direnecektir. Çünkü yüreğini kavuran bir sır vardır... Zümrüt, Demirkanların Suriye’de şehit düşen torunu Serhat’a aşıktır... Ve bu aşk küle dönmüştür...
ZÜMRÜDÜANKA OYUNCULARI
Serhat Demirkan Alp Navruz
Zümrüt Kuloğlu Ceren Yılmaz
Abbas Demirkan Selim Bayraktar
Saniye Arsoy Sebahat Kumaş
Azimet Demirkan Ayten Uncuoğlu
Adil Demirkan Umut Karadağ
Ülfet Kuloğlu Hatice Aslan
Rüstem Kuloğlu Serhat Özcan
Nevcihan Demirkan Elif Çakman
Meliha Kuloğlu Miray Akay
Suhandan Demirkan Pelin Abay
Latif Demirkan Barış Küçükgüler
Ömer Lütfi Bakırcı Gökhan Bekletenler
Songül Kuloğlu Ebrar Baba
ZÜMRÜDÜANKA FRAGMAN