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    HaberlerKıbrıs HaberleriAkıncı bugün Berlin’e gidiyor
    24.11.2019 - 07:50 |

    Akıncı bugün Berlin’e gidiyor

    Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Gutteres’nin davetlisi olarak bugün Berlin’e hareketinden önce Ercan Havaalanı’nda basın açıklaması yaparak gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.

    Akıncı bugün Berlin’e gidiyor

    Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 14.30’daki açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı Akıncı saat 15.05’te KKTC’den ayrılacak. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Berlin’de, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Pazartesi akşamı görüşerek, salı günü öğle saatlerinde Berlin’den ayrılarak 20.30’da KKTC’ye dönecek.

    23 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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