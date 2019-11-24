Akıncı bugün Berlin’e gidiyor

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 14.30’daki açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı Akıncı saat 15.05’te KKTC’den ayrılacak. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Berlin’de, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Pazartesi akşamı görüşerek, salı günü öğle saatlerinde Berlin’den ayrılarak 20.30’da KKTC’ye dönecek.