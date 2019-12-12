Altın Kalpler Korosu’ndan Değirmenlik’te konser

Değirmenlik Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 47 koristin, 7 müzisyenle birlikte seslendirdiği 15 şarkılık repertuardan oluşan konser, dinleyiciler tarafından beğeniyle izlendi.



Gece, Ayşe Esmer adlı koristin okuduğu şiirle başlarken, Neveser Mehmetçik, Ali Altıntaş, Gülay Beyaz, Kenan Eyri, Hamit Tunç ve Serenad Çırakoğlu yorumlarıyla beğeni topladı. Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen ve Bahar Gökhan’ın “sürpriz sanatçı” olarak renk kattığı konserde ayrıca Tango Siempre (Ayşegül Türkeri ve Raşit Türkeri) danslarıyla sahne aldı.