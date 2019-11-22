Belediyeler Birliği’nden Bosna Hersek çıkarması

Birlikten yapılan açıklamaya göre, KTBB ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar başkanlığındaki heyet ziyaretleri kapsamında, Novi Grad Saraybosna Belediye Başkanı Semir Efendic, Saraybosna Büyükşehir Belediye Başkanı Abdulah Skaka ile biraraya geldi.



Heyet, Mehmetçik Belediyesi’nin de kardeş şehri olan Stari Grad Belediye Başkanı İbrahim Hadzibajric, Praca Belediye Başkanı Asim Zec, Gorazde Belediye Başkanı Muhamed Ramovic ile bir araya geldi. Asim Zec ile gerçekleştirilen görüşmede Tatlısu Belediyesi ile Praca Belediyesi’nin kardeş şehir olması konusunda da ilk adım atıldı.



KTBB ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Saraybosna Büyükşehir Belediyesi’ni ziyareti sırasında verdiği röportajda, Bosna Hersek’te olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



KTBB Heyeti ayrıca, Bosnalı Müslüman Boşnakların Lideri, Bosna Hersek’in İlk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç Müzesi ve Anıt Mezarı ile Bosna savaşı sırasında Gorazde şehrinde hayatını kaybeden 150 çocuğun anıtına da çiçek bıraktı.



Özçınar başkanlığındaki heyette, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ile KTBB Genel Koordinatörü Hüseyin Köle yer aldı.