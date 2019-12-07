Çakıcı: Federal bir çözümü destekliyoruz

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, Meclis dışındaki siyasi partilerin yetkililerine Berlin sürecini izah ederek BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in açıklaması ile ilgili değerlendirmelerini aktararak, görüşleri aldığını ifade eden TKP-YG Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, parti olarak çözümün her zaman yanında olduklarını belirterek, Berlin görüşmesinde altı bir kez daha çizilen federal çözümü desteklemeye devam edeceklerini söyledi.



Toplantıya katılan diğer partilerle beraber Cumhurbaşkanı’nın görüşlerini dinledikleri ifade eden Çakıcı, süreçle ilgili bilgilenerek diğer partilerin de görüşlerini alma imkanı bulduklarını kaydetti.



Mehmet Çakıcı, Berlin görüşmesi öncesi federal çözümden kaçma yönünde bir kafa karışıklığı yaşandığını, bunların oluşmasında Rum lider Nikos Anastasiadis’in de etkisinin olduğunu söyledi.