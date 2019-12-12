Cumhurbaşkanlığı bütçesi onaylandı

Genel kurul gün boyu görüştüğü Cumhurbaşkanlığı bütçesini 19.30 sıralarında oylayıp kabul etti. Kurul daha sonra Cumhuriyet Meclisi bütçesini görüşmeye başladı ancak konuşma talebi olmadığından Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ın çalışanlara teşekkür ettiği kısa konuşmanın ardından oylamaya geçildi. Cumhuriyet Meclisi bütçesinin oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından genel kurul dünkü çalışmalarını tamamladı. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün Başbakanlık ile Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı bütçelerini görüşecek.