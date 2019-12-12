BİST 110.1152,03EURO6,460,17USD5,78-0,18ALTIN273,65-0,53
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerKıbrıs Haberleri Cumhurbaşkanlığı bütçesi onaylandı
    ABONE OL
    12.12.2019 - 07:50 |

    Cumhurbaşkanlığı bütçesi onaylandı

    Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugünkü oturumunda Cumhurbaşkanlığı bütçesini oy çokluğuyla, Cumhuriyet Meclisi bütçesini ise oy birliğiyle onayladı.

    Cumhurbaşkanlığı bütçesi onaylandı

    Genel kurul gün boyu görüştüğü Cumhurbaşkanlığı bütçesini 19.30 sıralarında oylayıp kabul etti. Kurul daha sonra Cumhuriyet Meclisi bütçesini görüşmeye başladı ancak konuşma talebi olmadığından Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ın çalışanlara teşekkür ettiği kısa konuşmanın ardından oylamaya geçildi. Cumhuriyet Meclisi bütçesinin oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından genel kurul dünkü çalışmalarını tamamladı. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün Başbakanlık ile Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı bütçelerini görüşecek.

    Yunanistan'dan skandal hareketYunan askerinin göçmenleri yasa dışı yollarla Türkiye tarafında bıraktığı görüntüler ortaya çıktı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kadıköy'de gece yarısı korkutan kaza! Yaralılar var

    Kadıköy'de gece yarısı korkutan kaza! Yaralılar var

    Kıdem tazminatı ile ilgili flaş haber!

    Kıdem tazminatı ile ilgili flaş haber!

    iDATA saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 iDATA çalışma mesai saatleri

    iDATA saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 iDATA çalışma mesai saatleri

    "Emekliliğini 2020’ye erteleyen kazanır"

    "Emekliliğini 2020’ye erteleyen kazanır"

    Sıradaki Haber