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    04.12.2019 - 07:50 |

    ‘Gerçek farkındalık anlayışına ihtiyaç var’

    Engelliler Dayanışma Derneği Ömer Suay, 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, bu günün, engelli bireylerin topluma entegre olması, toplumdan soyutlanmaması, tüm insanlar gibi eşit şartlara sahip şekilde yaşayabilmesi için kabul edilen bir farkındalık günü olduğunu belirtti.

    ‘Gerçek farkındalık anlayışına ihtiyaç var’

    Suay şu ifadeleri kullandı:

    “Engelliler yılda bir gün ya da bir hafta değil, 365 gün bu toplumda yaşıyor, yer alıyor. Engellileri sadece özel günlerde fark etmek, yine sadece bu yönde çalışmalar yapmak, son derece yanlıştır.

    3 Aralık dünya engelliler günü nedeniyle atılan tüm farkındalık adımlarını önemsiyor, destekliyorum.

    Ancak yılın diğer günleri en ufak bir icraat gerçekleştirmediği halde, sadece özel günlerde ortaya çıkanları da samimiyete davet etmek isterim.
    Çünkü bizim moda farkındalığına değil, gerçek farkındalık anlayışına ihtiyacımız var.”

    4 Aralık 2019 Magazin Bülteni4 Aralık 2019 Magazin Bülteni
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