BİST113.6530EURO6,610,26USD5,940,15ALTIN288,290,61
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerKıbrıs Haberleri Raif Denktaş kabri başında anıldı
    ABONE OL
    27.12.2019 - 07:50 |

    Raif Denktaş kabri başında anıldı

    Trafik kazasında hayatını kaybeden Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın oğlu, eski milletvekili, öğretim görevlisi ve müzisyen Raif Denktaş ölümünün 34. yılında kabri başında anıldı.

    Raif Denktaş kabri başında anıldı

    Aile kabristanlığında, ailesi ve sevenlerinin katıldığı anma töreninde Raif Denktaş için dualar okundu. Duaların ardından Raif Denktaş’ın kardeşi DP Milletvekili Serdar Denktaş kısa bir konuşma yaparak, 2020 yılının trafik kazalarında can kaybı yaşanmayan ve ailelerin üzülmediği bir yıl olmasını temenni etti. Trafik kazalarında hayatınıkaybedenleri de rahmetle anan Denktaş, ölümlü kazaların acısını bilen ve yaşayan bir aile olduklarını söyledi.

    Abileri Raif’in anılarını aile içinde sürekli anlatarak bazen güldüklerini bazen de ağladıklarını ifade eden Denktaş,“Raif büyük değerdi. Çizdiği yolda devam ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun” dedi.

    2020 yılı asgari ücret belli oldu! İşte 2020 Asgari Ücret tutarı2020 yılında uygulanacak asgari ücret belli oldu. Asgari ücret yüzde 15 artışla brüt 2 bin 943 TL, net 2 bin 324 TL olarak belirlendi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    BİM aktüel 27 Aralık 2019 kataloğu | BİM aktüel katalog ürünleri

    BİM aktüel 27 Aralık 2019 kataloğu | BİM aktüel katalog ürünleri

    Son 6 gün! Ödeme yapmayan milyonlarca kişiyi etkileyecek

    Son 6 gün! Ödeme yapmayan milyonlarca kişiyi etkileyecek

    Orgazm sorununa onlar çare olabilir!

    Orgazm sorununa onlar çare olabilir!

    Sosyal deney için dilencilik yapan muhabirimiz yaşadıklarını anlattı

    Sosyal deney için dilencilik yapan muhabirimiz yaşadıklarını anlattı

    Sıradaki Haber