Rehabilitasyon merkezine 5 bin TL yardım

Platformdan yapılan açıklamaya göre, Başkan Talip Sancar yapmış olduğu bu ziyaretin amacınınülkede her ferdin birgün burada bulunma ihtimali doğrultusunda olabileceğini ve bu tip yerlerin her daim desteklenmesi gerektiğini belirtti. Sancar Rehabilitasyon Merkezi Genel Müdürü Emine Manicioğlu’na çek takdim etti, “İyilik yap mutlu ol huzur bul” dedi.