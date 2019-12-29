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    HaberlerKıbrıs Haberleri Rehabilitasyon merkezine 5 bin TL yardım
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    29.12.2019 - 07:50 |

    Rehabilitasyon merkezine 5 bin TL yardım

    Milli İradeye Saygı Platformu Genel Başkanı Talip Sancar ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Tıngır,Girne18 Yaş ve Üzeri Rehabilitasyon Merkezine yaptığı ziyarette 5 bin TL yardımda bulundu.

    Rehabilitasyon merkezine 5 bin TL yardım

    Platformdan yapılan açıklamaya göre, Başkan Talip Sancar yapmış olduğu bu ziyaretin amacınınülkede her ferdin birgün burada bulunma ihtimali doğrultusunda olabileceğini ve bu tip yerlerin her daim desteklenmesi gerektiğini belirtti. Sancar Rehabilitasyon Merkezi Genel Müdürü Emine Manicioğlu’na çek takdim etti, “İyilik yap mutlu ol huzur bul” dedi.

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