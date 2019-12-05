‘Söz verdiğimiz adımları attık’

UBP’den verilen bilgiye göre, Taçoy, anlaşma gereği olan 4 maddenin 2’sinin tamamlandığını, 3. maddenin de bu ay tamamlanacağını belirterek, sendikanın yerine getirmesi gereken dördüncü ve son maddede ise herhangi bir adımın atılmadığını kaydetti.



Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, EL-SEN eylemi, KIB-TEK’in güncel durumu ve Bakanlığın yapacağı yatırımlar ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Yurt dışında olduğu esnada yapılan eylem ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Taçoy, “arıza” diyerek elektrik kesintilerinin yaşanması ve çoğunda arıza olmadığına kanaat getirilmesi üzerine vatandaşın tepki gösterdiğini dile getirdi.



“Eylemin olduğu gün Başbakan ve bizim ülkede olmamızdan dolayı getirdiği sıkıntılarla birlikte vatandaş isyan eder noktaya geldi” diyen Taçoy, vatandaşın KIB-TEK’in adım atmadığına baktığını, “adım atıyorsanız da bunu hissettirin” dediğini ifade etti.



‘1 madde kaldı’



Taçoy, EL-SEN ile yaptıkları dört maddelik protokolün ilk üç maddesini eksiksiz yerine getirdiklerini belirterek, sendikanın yerine getirmesi gereken dördüncü ve son maddede ise herhangi bir adımın atılmadığını kaydetti.