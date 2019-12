‘Terörle mücadelede Türkiye’nin yanındayız’

Bir buçuk saat süren görüşmenin ardından Bakan Baybars, BRT’ye değerlendirmede bulundu.



Baybars, Türkiye’de birkaç gün öne cinayete kurban giden Ceren Özdemir ile ilgili olarak Bakan Soylu’ya başsağlığı dileklerini iletti.

Baybars, hem kendilerini hem de Türk halkını derin yasa boğan cinayetle ilgili olarak emniyet mensuplarının savcılık makamlarının ciddi tedbirleriyle katilin erken sürede yakalanmış olmasının adalete olan güveni yeniden tesis ettiğine dikkati çekerek, bunun çok önemli olduğunu söyledi.

Kadına karşı şiddetin KKTC’de, Türkiye’de, küresel anlamda tüm dünyada hala önemli bir sorun olduğuna vurgu yapan Baybars, 21. yüzyılda olunmasına rağmen bu sorunun temelden çözülmesinde başarı sağlanamadığını belirtti.



Baybars, en temelde cinsiyet eşitliğinin sağlanması, toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının bir eylem planı olarak tüm ülkede bilinçlendirmeye yönelik yapılmasının kadına karşı şiddetle mücadelede etkili olacağını kaydetti.



Mutabakat yenilendi



Baybars, Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptığı görüşmede iki bakanlık arasında adli işbirliği konusunda sağlanan bazı mutabakatlarda ortaya çıkan işbirliğinin nasıl devam edeceği, adli işbirliği protokollerinin, düzensiz göçle ilgili yapılan protokollerin takibi konusunda iki ülkenin yapabileceklerini, gelinen aşamanın tekrardan değerlendirildiğini ve iki ülkenin ortak işbirliği konusunda ciddi adımlar atması noktasında tekrardan mutabakatların yenilendiğini söyledi.

KKTC’nin her zaman Türkiye’nin ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun terörle mücadele konusunda göstermiş olduğu mücadelede her zaman yanında olduğunu ve yanında olmaya da devam edeceğini kaydeden Bakan Aybars, şu ifadeleri kullandı:



“Bizler üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye her zaman hazır olduğumuzu ve terörle mücadele konusunda da Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte işbirliği konusunda ortak ve kararlı tutumumuzu da bir kez daha yineliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin terörle mücadelesi aynı zamanda bizim de mücadelemiz sayılmaktadır. Bu noktada hem idari hem de yargısal anlamda alınması gereken tedbirler, terörle mücadele konusunda iki ülke arasındaki işbirliği nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü desteğin sağlanması noktasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti her zaman Türkiye’nin yanındadır. Bunu hem Soylu’ya hem de Türkiye Cumhuriyeti halkına ifade etmek istiyorum.”



Baybars, Oktay ile görüştü









İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Ankara temasları çerçevesinde dün öğleden sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdi.İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Ankara temasları çerçevesinde dün öğleden sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdi.Bakan Aybars’a Ankara temaslarında, İçişleri Bakanlığı Genel Koordinatörü Evin Unutmaz, Bakanlık Özel Kalem Müdürü Aral Moral ve Danışman Naim Pınar eşlik ediyor. Görüşmelerde, KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü de hazır bulunuyor.