‘Toplumun yücelmesinde kilit rol kadınlarda’

Özçınar mesajında şu ifadelere yer verdi: “Büyük lider Atatürk, 5 Aralık 1934’te tüm dünyaya örnek olacak bir karara öncülük etti.



Bu tarih, Atatürk Devrimleri’nin en önemlilerinden birisinin, kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının yıl dönümü. Türk kadını Seçim Kanunu’nda yapılan değişiklik ile bundan tam 85 yıl önce en demokratik hakkına kavuşmuştur.



Kadınlarımızın bugün, hayatın her alanında başarıyla görev aldıklarını görmek mutluluk vericidir. Siyasal yaşamda ve yönetici kadrolarında daha da etkin olmaları ise en büyük arzumuzdur.



Kadınlarımızın her alanda daha da güçlenmesini sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi ve bunların sürdürülebilirliği önemlidir. Kadınlarımızın da haklarına sahip çıkarak, arzu ettikleri noktaya ulaşmaları için mücadelelerini sürdürmeleri son derece önemlidir.



Toplumların yücelmesinde büyük rol oynayan kadınlarımızın hakları için verecekleri her türlü mücadeleyi selamlar, 5 Aralık Kadın Hakları Günü’nü kutlarım.”