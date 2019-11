Belçika’nın yıldız isimleri İstanbul’da

Lola Bobesco tarafından kurulan Belçikalı oda orkestrası Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, Belçika Kraliyet Akademisi’nde profesörlük yapan, piyanist ve besteci Muhiddin Dürrüoğlu ve Fransız trompetçi Romain Leleu ile birlikte 3 Aralık Salı akşamı İş Kuleleri Salonu’nda olacak. Konserin solistlerinden piyanist ve besteci Muhiddin Dürrüoğlu, Ankara Devlet Konservatuarı’nda üstün yetenekli çocuklarla ilgili “Özel Statü” kapsamına alınarak başlayan müzik eğitimine Belçika ve ABD’nin dünyaca ünlü müzik okullarında devam etti. Hem Türkiye’de hem de Avrupa’da pek çok önemli isime çalışan ve sayısız ödüle değer görülen Dürrüoğlu, bu konser vesilesiyle rotasını İstanbul’a çevirdi.



Orkestrayı 2014’te bu yana yöneten Frank Braley de 4 yaşında çalmaya başladığı piyanosuyla birçok önemli sahnede konserler verdi ve ardından da orkestra şefi olarak pek çok ekibi yönetti. Klasik müzik sahnesinin bu iki önemli ismi ve daha fazlası İstanbul’daki bu önemli konserde bir araya gelecek ve müzikseverlere Beethoven’dan J. Pascal Beintus’a, M. Arnold’dan Shostakovitch’e uzanan bir repertuvarı seslendirecek. Konser öncesi Dürrüoğlu’na ve Braley’ye sorularımızı gönderdik.



‘Ayrılmaz bir bütün’



Çok geniş bir repertuvarınız var ve birlikte uzun yıllardır çalıyorsunuz. Bunlar dışında sizin müzikal anlamda kişisel tercihleriniz nelerdir?



Frank Braley: Barok’tan çağdaşa birlikte çok geniş bir repertuvar seslendiriyoruz. Aynı zamanda pop, caz ve dünya müzik sahnesinden isimlerle de çalışmalarımız var. Aslında bu da Orchestre Royal de Chambre de Wallonie’nin en önemli özelliklerinden biri. Yani başka birçok türe ve stile hem esnek hem de etkili bir biçimde adapte olması.





Romain Leleu



Muhiddin Dürrüoğlu: Hem solo hem orkestra eşliğinde piyano repertuvarının dışında ayrıca, çocukluğumdan beri çalışmaktan zevk aldığım oda müziği repertuvarı hakikaten çok zengin. Benim için her stil ve dönemin başyapıtlarını çalışmak oldum olası büyük bir zevk olmuştur. Tek başıma, kendi dünyamda çalma imkânı bulduğum solo piyano eserleri, bir orkestrayla diyalog haline geçebildiğim ama aynı anda piyanonun parlaklığının da ön plana çıktığı konçertolar ve müziği tamamen ve doğrudan diğer müzisyenlerle paylaşabildiğim bir oda müziği dağarcığı... Açıkçası bu söylediğim her şey aslında ayrılmaz bir bütünün parçası, bir müzisyeni müzisyen yapan öğelerin toplamı. Arasından bir seçim yapmak benim için mümkün değil.



Hem çalıp hem üretiyorsunuz. Hangisi kariyerinizde sizin için önemli bir yere sahip oldu?



Frank B.: Yaşayan bestecilerle birlikte çalışmak ve yeni eserler seslendirmek her zaman zorlayıcı ve ilginç olmuştur. Ancak kariyerimin ana noktası klasik repertuvarın başyapıtlarını anlamak üzerine. Bazı parçalar öylesine derin ki sadece birini bile seslendirmek ve keşfetmek yıllar alabiliyor.



Muhiddin D.: Müzikle ilk tanıştığım günden beri piyano çalmak ve beste yapmak hep aynı anda oldu. Piyano çalmayı ilk bestemi yaparken öğrendim diyebilirim veya ilk bestemi çalabilmek için piyano çalmaya başladım. Benim için yumurta ve tavuk arasındaki sonsuz döngü bir bakıma. Fakat şu da çok açık ki benim için beste yapmak hep zamana yayılmış uzun bir çalışma. Bazen de çok kısa zamanda besteliyorum, ama iki bestenin arasına daha uzun bir zaman giriyor. Kendimi bu konuda hep serbest bıraktım. Sonuçta konserlerim de çok zaman alıyor ve belki de aslında kariyerimin daha önemli bir bölümünü teşkil ediyor. Ama ben bir gün göçüp gittikten sonra eğer yazdığım yapıtlar tarihte herhangi bir iz bırakmış olurlarsa ne mutlu bana.





Muhiddin Dürrüoğlu



Orkestranın ilk İstanbul konseri



İstanbul’daki konserde seyirciyi neler bekliyor?



Muhiddin D.: Romain Leleu ile beraber kurucu üyesi olduğum Ensemble Kheops’ta beraber çok çaldık ve harika projelerimiz oldu. Leleu hakikaten neslinin en önemli trompetçilerinden biri. Ayrıca bu konserde orkestranın şefliğini yapacak olan Kraliçe Elizabeth Yarışması birincisi Frank Braley de Fransa’nın son zamanlarda yetiştirdiği en güzide piyanistlerinden. Bu projede Orchestre Royal de Chambre de Wallonie sayesinde bu isimlerle bir araya gelmek muhteşem bir tecrübe olacak.



Frank B.: İstanbul benim dünyadaki en sevdiğim şehirlerden biri. Uzun zamandan sonra tekrar dönecek olmak beni heyecanlandırıyor. Bu konser Orchestra Royal de Chambrede Wallonie’nin İstanbul’daki ilk konseri olacak. Ayrıca hep birlikte şahane bir soliste eşlik edecek olmaktan çok mutluyum.