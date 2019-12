Berlin Film Festivali Onur Ödülü Helen Mirren’ın

70. Berlin Film Festivali için hazırlıklar sürerken, festival hakkında ilk detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Festivalde, Helen Mirren’a yaşam boyu başarı ödülü olarak “Onursal Altın Ayı” verilecek. Mirren’a onur ödülü 27 Şubat’ta Berlinale Palast’ta düzenlenecek törende takdim edilecek.



Törende Helen Mirren’a En İyi Kadın Oyuncu Oscarı’nı kazandıran, 2006 yapımı “The Queen” filmi de gösterilecek. Bu yıl Ian McKellen ile birlikte rol aldığı “The Good Liar” ile adından söz ettiren Helen Mirren’ın kariyerinde önemli yere sahip olan beş film, 70. Berlin Film Festivali’nin Homage (Saygı Duruşu) bölümünde gösterilecek. Bu beş film ise şöyle: “The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover” (1989), “The Good Liar” (2019), “The Last Station” (2009), “The Long Good Friday” (1980) ve “The Queen” (2006).