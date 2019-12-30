MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Broadway’de Uzun Yıllar Sahnelenen Oyun İstanbul'da!
ABONE OL
30.12.2019 - 14:39 |

Broadway’de Uzun Yıllar Sahnelenen Oyun İstanbul'da!

Fars türünün en önemli yazarlarından Ray Cooney’nin yazdığı ve İngiliz komedilerinin en iyilerinden biri olarak gösterilen “Hangisi Karısı” adlı oyun Can Törtop’un yönetmenliğinde ve ünlü oyuncu kadrosuyla İstanbul sahnelerine çıkıyor.

Broadway’de Uzun Yıllar Sahnelenen Oyun İstanbul'da!

Bu çok güldüren oyuna gişeden daha ucuza bilet almak için bu linke tıklayabilirsiniz.

Büyük Tüketici Ödülleri tarafından “Yılın En İyi Komedisi” ve “Yılın En İyi Komedi Erkek Oyuncusu (Can Törtop)” ödüllerine de sahip olan ve çevirisini Orhan Azizoğlu’nun yaptığı oyunda karakterlere Berke Hürcan, Ece Gürsel, Celal Belgil, Can Törtop, Ümmühan Kıldiş, Ferhat Balaban ve Can Mutluca hayat veriyor.

Oyunun Konusu

John Smith (Berke Hürcan) Londra’da bir taksi şoförüdür. John’un birbirinden farklı iki hayatı, Londra’nın farklı bölgelerinde iki evi vardır ve de resmi olarak evli olduğu iki eşi: Mary (Ümmühan Kıldiş) ve Barbara (Ece Gürsel). Çok sıkı bir zaman programı yaparak iki evliliğini de hiç şüphe çekmeden devam ettiren John, bir akşam yaşlı bir kadını hırsızlardan kurtarmak isterken gözünü hastanede açar. Hırsızlık olayını araştıran dedektiflerin (Celal Belgil ve Ferhat Balaban) sorularıyla John’un bütün düzeni bozulmak üzeredir.

Üst kat komşusu Stanly’den (Can Törtop) yardım ister ancak Stanly yardım etmekten çok işleri daha da karıştıracaktır. Barbara’nın yeni komşusu Bobby’nin (Can Mutluca) de dâhil olmasıyla olaylar içinden çıkılmaz bir hal alacaktır.

12 Ocak'ta Torium Sahne, 14 Ocak'ta Kadıköy Duru Tiyatro ve 19 Ocak'ta Profilo AVM'de sahnelenecek bu oyuna gişeden daha ucuza bilet almak için bu linke tıklayabilirsiniz.

Broadway’de Uzun Yıllar Sahnelenen Oyun İstanbulda

30 Aralık 2019 Magazin Bülteni30 Aralık 2019 Magazin Bülteni
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yarın bankalar açık mı? 31 Aralık yarım gün mü?

Yarın bankalar açık mı? 31 Aralık yarım gün mü?

Memur, işçi ve ev sahibi herkesi kapsıyor!

Memur, işçi ve ev sahibi herkesi kapsıyor!

'Yanlışlıkla' bini aşkın ünlünün adres bilgilerini paylaştı!

'Yanlışlıkla' bini aşkın ünlünün adres bilgilerini paylaştı!

Yerli otomobile kim ne dedi? İşte dikkat çeken yorumlar

Yerli otomobile kim ne dedi? İşte dikkat çeken yorumlar

Sıradaki Haber