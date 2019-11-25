DasDas Aralık ayı programı belli oldu

DasDas, Kasım ayına usta oyuncu Şener Şen’in sahnelenmeye başladığı andan itibaren kapalı gişe olan oyunu ‘Anadolu Efes Katkılarıyla: Zengin Mutfağı’ ile veda ederken, Aralık ayını da yine aynı oyunla karşılıyor. 25-26 Kasım ve 2-3 Aralık’ta DasDas Sahne’de seyircilerle buluşacak olan oyun, Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını anlatıyor. Vasıf Öngören’in imzasını taşıyan ‘Zengin Mutfağı’nda Şener Şen’e Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan ve Kutay Sandıkçı gibi yetenekli, genç oyuncular eşlik ediyor.

28 Kasım akşamı, DasDas’ın geçtiğimiz sezon beğeniyle karşılanan ‘Timsah’ adlı oyunu, yenilenen oyuncu kadrosuyla ikinci temsiliyle sahnede olacak. İngiliz mizah yazarı Tom Basden’ın imzasını taşıyan ve Mert Fırat ile Volkan Yosunlu’nun yönettiği oyunda Alper Baytekin, Berkay Tulumbacı, Naz Çağla Irmak ve Özgün Aydın rol alıyor. Dostoyevski’nin aynı adlı öyküsünden esinle kaleme alınan ‘Timsah’, gösteri toplumunun sistemle el sıkışmayı seçen aktörleriyle, bir timsahın karnından “hesaplaşıyor.”

Tüm ay boyunca kapalı gişe oynayan ‘Vahşet Tanrısı’, Kasım’ın son oyunuyla DasDas Sahne’de seyredilebilecek. 29 Kasım akşamı tiyatroseverler kendilerini, çocuklarının kavgası sonrasında uzlaşmak üzere bir araya gelen ebeveynlerin tam ortasında bulacak. Celal Kadri Kınoğlu’nun yönettiği, Fransız oyun yazarı Yasmina Reza’nın ödüllü oyunu ‘Vahşet Tanrısı’nın oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Güven Kıraç, Levent Ülgen ve Tilbe Saran gibi usta isimler yer alıyor.

DasDas Çocuk, Aralık ayını‘Uyku Nereye Kaçar?’ ile karşılıyor. Alper Baytekin’in tasarlayıp yönettiği oyun, ebeveynleri ve çocukları kaçan uykularını aramaya davet ediyor. Ayrı zamanlarda yaşayıp aynı uykuya dalmanın hayalini kuran Pelin ve Berçem’in uykusu kaçmıştır. Peki, nereye? Bir uyku nereye kaçar ki? İkili oyun boyunca her yerde uykularını arayacaklar. Bu anlara da sözlerini yine Baytekin’in, müziğini ise Onur Tanyeri’nin bestelediği eğlenceli melodiler eşlik edecek.

DasDas’ın bu sezonki yeni oyunlarından ‘Westend - Batının Sonu’, 1 Aralık’ta DasDas Sahne’de tiyatroseverlerle buluşacak. Moritz Rinke’nin kaleme aldığı, Evren Bingöl, Gün Koper, Mert Fırat, Naz Çağla Irmak, Pervin Bağdat ve Tülin Özen’in rol aldığı oyunda, Eduard ve Charlotte şehirden uzakta lüks bir mahalledeki yeni evlerinde yıllar sonra yeniden buluştukları eski bir arkadaşlarını ve komşularını ağırlarken, Pandora’nın kutusu açılmaya başlayacak, konuşulmaya cesaret edilemeyen konular, sınırlarda dolaşan konuklar, saatler geçtikçe beklenmeyen dönüşümleriyle izleyenlerin önyargılarını alt üst edecek.

Bu yılkı Afife Tiyatro Ödülleri’nde oyuncularından Gün Koper ve Ali Yoğurtçuoğlu’na adaylık kazandıran ‘Red Light Kışı’, 3 Aralık akşamı DasDas Atölye’ye konuk oluyor. NoAct Sahne tarafından sahnelenen oyunda, Amerikalı yazar Adam Rapp’in kaleminden bir yarısı Amsterdam’da, diğer yarısı New York’ta geçen bir modern zaman masalı anlatılıyor. Yönetmenliğini aynı zamanda oyuncu olan Edip Tepeli’nin üstlendiği oyunda Koper ve Yoğurtçuoğlu ile birlikte Ayşecan Tatari de rol alıyor.

‘Güldür Güldür Show’daki stand-up gösterileriyle tanınan ve kısa sürede geniş bir seyirci kitlesine sahip olan Doğu Demirkol, 4 Aralık akşamı DasDas Sahne’yi dolduran yüzlerce seyirciyi kahkahalara boğacak. Kendi yaşamından ve bu topraklarda güldürü niteliği taşıyan her olaydan beslenen Demirkol, ‘Ahlat Ağacı’ve ‘Ölümlü Dünya’ filmlerindeki performansıyla sinemaseverler tarafından da övgü dolu yorumlar aldı.

Kafka’nın ölümsüz eseri ‘Dava’nın, üzerinden yıllar geçse de yeniden açılacağı ‘Joseph K.’,5 Aralık Perşembe günü DasDas Sahne’de oynanacak. İngiliz yazar Tom Basden’ın imzasını taşıyan, süpervizörlüğünü Serdar Biliş’in yaptığı ve dördüncü sezonuna giren ‘Joseph K.’, Mert Fırat, Didem Balçın, Onur Dilber ve Özgün Aydın gibi isimleri buluşturuyor.

Aynı akşam DasDas Atölye’ye ise BAM’ın sahneye koyduğu ‘Kader Can’, konuk olacak. Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun hem yazıp hem de yönettiği, Deniz Karaoğlu’nun rol aldığı oyunda seyirciler oyunla aynı adı taşıyan genç bir adamın 12 aylık askerlik hikayesine, biraz öncesi, biraz da sonrasıyla birlikte tanık olacak.