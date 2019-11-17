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17.11.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT servisi

Dostlar Tiyatrosu’nun 50’nci yılı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 23. İstanbul Tiyatro Festivali’nde bugün saat 12.00’de Pera Müzesi’nde “Genco Erkal’ın 60’ıncı, Dostlar Tiyatrosu’nun 50’nci Yılı’na Saygıyla” sempozyumu düzenlenecek.

Dostlar Tiyatrosu’nun 50’nci yılı

Festival direktörü Leman Yılmaz ’ın açılış konuşmasını izleyecek oturumlarda Prof. Dr. Ayşegül Yüksel, Prof. Dr. Dikmen Gürün, Prof. Dr. Kerem Karaboğa, Seçkin Selvi, Prof. Dr. Simten Gündeş, Prof. Dr. Zehra İpşiroğlu, Prof. Dr. Zeliha Berksoy ve Zeynep Oral söz alacak. Son oturum “Buluşmalar” başlığı altında Arif Erkin’den Nurten Tuç ’a, Zeynep Irgat’tan Ece Yassıtepe ’ye, Meral Çetinkaya’dan Metin Deniz’e, Tülay Günal’a pek çok ismi bir araya getirecek. 

‘Bir Delinin Hatıra Defteri’yle sahnede

Genco Erkal, Türkiye’nin ilk tek kişilik oyunu olarak 1965’te oynadığı “Bir Delinin Hatıra Defteri” ile 18 Kasım’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde seyircisinin karşısına çıkacak. Genco Erkal’ın uyarlayıp yönettiği tek kişilik müzikli gösteri “Merhaba” ise 19 Kasım’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde. 

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