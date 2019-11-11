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11.11.2019 - 13:17 |

Elif Önal ve Sinan Dizmen'den Saygun eserleri

Ahmet Adnan Saygun'un viyolonsel piyano eserlerini yayınlayan Elif Önal ve ve Sinan Dizmen, Gedik Sanat Oda Müziği serinde sahne alacak.

Elif Önal ve Sinan Dizmen'den Saygun eserleri

Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda öğretim üyesi ve meslektaş olan Sinan Dizmen ve Elif Önal 5 yılı aşkın süredir konser çalışmalarını birlikte sürdürmektedirler. Klasik dönemden çağdaş döneme dek geniş ve zengin bir repertuara sahip İkili, başta Türk bestecilerinin eserleri olmak üzere, viyolonsel ve piyano repertuvarının önemli eserlerini konser programlarına alarak, dinleyicilerle buluşturmayı amaç edinmişlerdir. Gedik Sanat’in çağdaş müzik akımlarını destekleyen misyonu içerisinde Kamran İnce, Ahmed Adnan Saygun, Arvo Part ve Paul Hindemith’e yer verilecek konserde An / Anı başlıklı sergiye paralel bir kurgu yapılmıştır.

 

Elif Önal ve Sinan Dizmenden Saygun eserleri

 

Konser 12 Kasım saat 19'da Summart Sanat Merkezi'nde

 

Konser Programı
Kamran İNCE
“Lines” 2011 viyolonsel ve piyano için


Arvo PART
“Fratres” 1977 viyolonsel ve piyano için


Paul HINDEMITH
“Viyolonsel ve Piyano için Sonat ” op.11 No:3 (ikinci versiyon) 1919-21

Ahmed Adnan SAYGUN
“Viyolonsel ve Piyano için Sonat” Op. 12 1935 

11 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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