Elif Önal ve Sinan Dizmen'den Saygun eserleri

Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda öğretim üyesi ve meslektaş olan Sinan Dizmen ve Elif Önal 5 yılı aşkın süredir konser çalışmalarını birlikte sürdürmektedirler. Klasik dönemden çağdaş döneme dek geniş ve zengin bir repertuara sahip İkili, başta Türk bestecilerinin eserleri olmak üzere, viyolonsel ve piyano repertuvarının önemli eserlerini konser programlarına alarak, dinleyicilerle buluşturmayı amaç edinmişlerdir. Gedik Sanat’in çağdaş müzik akımlarını destekleyen misyonu içerisinde Kamran İnce, Ahmed Adnan Saygun, Arvo Part ve Paul Hindemith’e yer verilecek konserde An / Anı başlıklı sergiye paralel bir kurgu yapılmıştır.

Konser 12 Kasım saat 19'da Summart Sanat Merkezi'nde

Konser Programı

Kamran İNCE

“Lines” 2011 viyolonsel ve piyano için



Arvo PART

“Fratres” 1977 viyolonsel ve piyano için



Paul HINDEMITH

“Viyolonsel ve Piyano için Sonat ” op.11 No:3 (ikinci versiyon) 1919-21

Ahmed Adnan SAYGUN

“Viyolonsel ve Piyano için Sonat” Op. 12 1935